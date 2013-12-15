Оппозиция и коммунисты собрали более 200 голосов для отставки Азарова

Оппозиция собрала более 170 подписей за отставку правительства Николая Азарова.

Об этом сообщил внефракционный нардеп Олесь Доний, пишет Украинская правда

"Когда я поставил подпись, она была под номером 175", - сказал Доний.

Подписи собираются под проектом постановления, который предлагался к рассмотрению на сессии Верховной Рады представителями КПУ.

Таким образом с учетом голосов Компартии постановление имеет поддержку около 210 депутатов. Как известно, для рассмотрения вопроса на сессии Верховной Рады необходимо 150 подписей нардепов.

В то же время Партия регионов может настаивать на том, что на минувшей сессионной неделе голосование за недоверие правительству не набрало достаточного количества голосов, поэтому вопрос не может рассматриваться на текущей сессии повторно.

Вместе с тем во время Оранжевой революции отставка правительства Януковича состоялась даже несмотря на то, что он имел годовой "иммунитет".

По информации источников, одним из сценариев разбора вопрос может быть одноразовый уход от регламента для того, чтобы еще раз рассмотреть вопрос об отставке правительства.

Напомним, на заседании круглого стола "Объединим Украину" между лидером фракции "Батькивщина" Арсением Яценюком и премьером Николаем Азаровым произошла перепалка. Яценюк упрекнул Азарова в боязни покинуть кресло.

Яценюк также заявил, что требованием Евромайдана должна быть отставка правительства.

