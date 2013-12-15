На Майдане собрались 400 тысяч человек: опубликованы фото

На Четвертое народное вече – День Достоинства – на майдане Независимости собрались около 400 тысяч человек.

Выступающие на сцене называют первой победой открытие Генпрокуратурой уголовного производства по разгону Евромайдана 30 ноября, однако подчеркивают, что этого недостаточно, сообщают Украинские новости.

В то же время, столичная милиция по состоянию на 12:00 оценила количество участников вече в более чем 18 тысяч человек, а участников митинга в Мариинском парке в поддержку власти – в 15 тысяч человек. Об этом сообщила начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве Ольга Билык. Более актуальных данных о численности митингующих она не предоставила.

Как ранее писал "Главред", 15 декабря участники Четвертого народного вече – Дня Достоинства –полностью заполнили Майдан Независимости, ул.Крещатик, Институтскую, часть ул.Городецкого, а также другие прилегающие улицы в центре Киева.

В это же время в Мариинском парке идет бессрочная акция сторонников Партии регионов в поддержку политики власти. Перед митингующими выступили депутаты от Партии регионов Михаил Чечетов и Нестор Шуфрич, развлекал митингующих певец Владимир Гришко.

Фото: Видеопробки