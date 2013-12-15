Две резолюции Евромайдана: не договариваться с Путиным о ТС и освободить Тимошенко

Протестующие, собравшиеся на акцию протеста День достоинства на Евромайдане в воскресенье, 15 декабря, приняли две резолюции с требованиями к власти.

Первый документ содержит требование к Президенту Виктору Януковичу не подписывать с его российским коллегой Владимиром Путиным соглашения о вступлении Украины в Таможенный союз во время визита в Москву 17 декабря, сообщает УНИАН. Второй - требует от власти освободить всех политзаключенных, в том числе, экс-премьера Юлию Тимошенко.

В первой резолюции Майдана говорится: "Мы категорически запрещаем подписывать соглашение о присоединении Украины к Таможенному союзу".

"На 18 часов 17 декабря - дату возможного подписания соглашения - Майдан постановляет собрать очередное народное вече, чтобы сотни тысяч людей самим своим присутствием предостерегали Януковича от акта государственной измены. А в случае, если он проигнорирует наше предупреждение, чтобы мы могли принять оперативные решения для защиты суверенитета Украины и самого права на ее существование как независимого государства", - отметили активисты.

Также в резолюции сказано, что Украина больше не будет "губернией Российской империи", и обязательно войдет в ЕС.

Во второй резолюции, которую зачитала журналист Татьяна Чорновил, содержится требование к Януковичу освободить всех политзаключенных, включая Тимошенко.

Как отмечается в резолюции, люди вышли на Майдан, чтобы отстаивать свое европейское будущее, но "по стране прокатилась новая волна политических арестов". "Мы требуем от Януковича выпустить на свободу всех политически репрессированных, как в предыдущие годы, так и в последнее время", - отмечается в резолюции.

Также там говорится, что это требование является одной из предпосылок переговоров с властью.

"Мы должны, чтобы лозунг "Юле – волю" постоянно звучал, и Янукович слышал его в "Межигорье", - заявила Чорновил.

Напомним, на Народное вече в центре Киева в воскресенье, 15 декабря, собрались от 200 до 400 тысяч человек.

В то же время, в Мариинском парке собрался митинг Партии регионов в поддержку власти.

Фото: ЛигаБизнесИнформ.