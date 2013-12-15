Евромайдан назовет дальнейший план действий во вторник

Оппозиция озвучит дальнейший план действий во вторник или в среду, после отъезда делегации украинского правительства в Россию на заседание межгосударственной украинско-российской комиссии.

Об этом со сцены Евромайдана сказал внефракционный народный депутат Петр Порошенко, передает НБН.

"Дальнейший план оппозиции будет оглашен во вторник-среду", – сказал Порошенко.

Он также сообщил, что в понедельник, 16 декабря, отправится в Брюссель (Бельгия), где состоится встреча с президентом Евросоюза Германом ван Ромпеем.

"Завтра я отправляюсь в Брюссель, где состоится встреча с президентом Евросоюза. Украина будет в Европе, и мы подпишем соглашение с ЕС", – сказал Порошенко.

Также он отметил, что оппозиция "не уполномочила правительство подписывать никаких документов" 17 декабря в Москве.

Между тем, Юрий Луценко, выступая со сцены Евромайдана заявил, что на киевском Майдане происходит антиколониальная, антикриминальная и антитоталитарная революция, передает УНИАН

"Что происходит на этом Майдане? Здесь происходит антиколониальная революция. Мы должны четко сказать Москве, что мы не ваша колония... Здесь происходит антикриминальная революция: 2,5 года тому назад в Украину не просто пришла власть, а к власти пришел криминал, и эта власть привела не только диктатуру, а привела криминальную диктатуру... Это также антитоталитарная революция - мы требуем, что нам не нужен царь, а нам нужно изменить всю систему власти", - сказал Луценко.

Он также отметил, что вчера Украина одержала победу, поскольку власти не удалось путем проведения альтернативного митинга на Европейской площади в Киеве разделить Украину на два майдана.

"Вся Украина находится здесь, на этом Майдане", - отметил Луценко и заявил, что можно "зачистить баррикады, но нельзя зачистить сознание людей".

Напомним, сегодня, 15 декабря, на Четвертое народное вече – День Достоинства – на Майдане Независимости собрались около 400 тысяч человек.



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