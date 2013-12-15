На перевыборах в проблемных округах проголосовали почти 20% избирателей: в ЦИК нарушений не видят

На повторных выборах народных депутатов в пяти округах по состоянию на 12.00 проголосовали 19,48% избирателей из числа включенных в списки.

Об этом на брифинге сообщил председатель ЦИК Михаил Охендовский, пишет УНИАН.

По его словам, по состоянию на 12.00 в 94-м округе было выдано 41 тыс. 292 избирательных бюллетеня (27,3%), в 132-м округе - 20 тыс. 350 (14,3%), в 194-м - 35 тыс. 514 (23,83%), в 197-м — 22 тыс. 608 (16,3%), в 223-м — 27 тыс. 528 (16,21%).

Глава ЦИК также сказал, что информация о чрезвычайных ситуациях на избирательных участках в Центризбирком не поступала, а сообщения, которые появляются в СМИ, проверяются и не подтверждаются.

По словам заместителя председателя ЦИК Андрея Магеры, в избирательную комиссию не поступало никаких жалоб по поводу подкупа избирателей.

По его словам, он ознакомлен с информацией, которая есть в Интернете по поводу того, что якобы есть подкуп избирателей.

"Информация время от времени приходит о том, что со стороны отдельных кандидатов имеют место признаки подкупа избирателей на этих выборах. Но парадоксальная вещь, что люди об этом говорят, а в ЦИК не поступает ни одной жалобы по этому поводу", - сказал Магера.

Он отметил, что никаких поблажек в этом вопросе со стороны ЦИК нет, и если бы было соответствующее обращение, то комиссия сразу обратилась бы в правоохранительные органы.

Магера выразил надежду, что правоохранительные органы в таких случаях немедленно отреагируют.

Напомним, сегодня, 15 декабря, в 5 мажоритарных округах 15 декабря проходят повторные выборы депутатов в Верховную Раду Украины.



Довыборы депутатов пройдут в пяти одномандатных округах: №94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197(Канев, Черкасская область), №223 (Шевченковский район Киева).