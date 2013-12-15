Яценюк призвал Евромайдан устроить пикет ЦИК

Участники Евромайдана сегодня, 15 декабря, должны устроить пикет под стенами ЦИК.

Об этом с трибуны на Майдане Независимости заявил лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, передает "ЛигаБизнесИнформ".

По его словам, митингующие должны защитить выбор украинцев на голосовании в пяти проблемных округах.

Яценюк заявил, что для оппозиции крайне важны пять мандатов, которые могут стать решающими в отставке Кабмина и других определяющих решений.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее участники Евромайдана поддержали две резолюции с требованиями к власти.