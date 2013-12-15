Луценко призвал создать в Раде новое большинство

Юрий Луценко уверен, что в Верховной Раде Украины в ближайшие дни необходимо создать новое большинство, которое позволит вернуть Конституцию 2004 года с парламентско-президентской формой правления.

Об этом он заявил со сцены Майдана, выступая на Четвертом народном вече – День достоинства, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

"Мы должны вернуться к Конституции, которую сломал Янукович без решения парламента. Парламент должен восстать и вернуть свое право формировать правительство и отправлять его в отставку, создавать новое правительство по требованию Майдана", – отметил он.

По его словам, украинцы должны перестать рисковать всем, когда вся власть принадлежит одному человеку.

"Мы хотим изменить систему, а не только фамилию следующего президента. Как меняется система? Парламент должен вернуть Конституцию 2004 года, в которой нет места одному глупцу, который может с утра отказать стране в ее европейской перспективе", – сказал Луценко.

Луценко уточнил, что это должно произойти в ближайшие дни и призвал представителей Партии регионов услышать требования Майдана.

"Думаю, что уже в понедельник в парламенте должно появится новое большинство для того, чтобы Янукович не мог ехать в Москву торговать Украиной, разве что сбежать", – отметил Луценко.

Как ранее писал "Главред", участники Дня Достоинства приняли две резолюции с требованиями к власти.

Первая резолюция содержит требование к Президенту Виктору Януковичу не подписывать с его российским коллегой Владимиром Путиным соглашения о вступлении Украины в Таможенный союз. Вторая содержит требование освободить всех политзаключенных, в том числе, экс-премьера Юлию Тимошенко.

Евромайдан также принял решение собрать новое Народное вече во вторник 17 декабря – в день, когда Янукович встречается в Москве с Путиным.

Фото: ЛІГАБізнесІнформ.