У Азарова будут продолжать переговоры по Ассоциации, несмотря на решение ЕС

Правительство Украины настроено на продолжение переговоров с Евросоюзом.
Кабмин намерен и дальше продолжать переговоры с Евросоюзом по подписанию Соглашения об ассоциации.
Об этом сообщил пресс-секретарь украинского премьера Николая Азарова Виталий Лукьяненко, пишет УНН
"Правительство Украины настроено на продолжение переговоров с Евросоюзом относительно имплементации Соглашения об ассоциации и работает в этом направлении", - заявил он.
По его словам, Киев будет рассматривать только официальные заявления представителей Евросоюза по поводу переговорного процесса по этому соглашению, добавив, что двери для ассоциации Украины с ЕС по-прежнему открыты.
Как известно, Еврокомиссар Штефан Фюле в воскресенье, 15 декабря, написал в Твиттере, что Евросоюз приостанавливает работу с украинской властью относительно Соглашения об ассоциации.
Причина такого решения, по словам политика, - заявления украинских Президента и чиновников, которые "не отвечают реалиям".
"Слова и действия Президента и правительства относительно Соглашения об ассоциации все дальше и дальше расходятся. Их аргументы не имеют ничего общего с реалиями. Сказал вице-премьеру Арбузову в Брюсселе (во время визита украинской делегации 12 декабря - ред.) и после, что дальнейшие переговоры поставлены в зависимость от четкой верности подписанию (соглашения). Работа приостановлена, ответа не получил", - написал Фюле.
Напомним, 13 декабря, премьер Николай Азаров снова раскритиковал текст Соглашения об ассоциации, как невыгодный для Украины.