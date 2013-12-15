У Азарова будут продолжать переговоры по Ассоциации, несмотря на решение ЕС

Кабмин намерен и дальше продолжать переговоры с Евросоюзом по подписанию Соглашения об ассоциации.

Об этом сообщил пресс-секретарь украинского премьера Николая Азарова Виталий Лукьяненко, пишет УНН

"Правительство Украины настроено на продолжение переговоров с Евросоюзом относительно имплементации Соглашения об ассоциации и работает в этом направлении", - заявил он.

По его словам, Киев будет рассматривать только официальные заявления представителей Евросоюза по поводу переговорного процесса по этому соглашению, добавив, что двери для ассоциации Украины с ЕС по-прежнему открыты.

Как известно, Еврокомиссар Штефан Фюле в воскресенье, 15 декабря, написал в Твиттере, что Евросоюз приостанавливает работу с украинской властью относительно Соглашения об ассоциации.

Причина такого решения, по словам политика, - заявления украинских Президента и чиновников, которые "не отвечают реалиям".



"Слова и действия Президента и правительства относительно Соглашения об ассоциации все дальше и дальше расходятся. Их аргументы не имеют ничего общего с реалиями. Сказал вице-премьеру Арбузову в Брюсселе (во время визита украинской делегации 12 декабря - ред.) и после, что дальнейшие переговоры поставлены в зависимость от четкой верности подписанию (соглашения). Работа приостановлена, ответа не получил", - написал Фюле.

Напомним, 13 декабря, премьер Николай Азаров снова раскритиковал текст Соглашения об ассоциации, как невыгодный для Украины.