Евромайдан отправил колонны пикетчиков к СБУ, МВД и ЦИК

Оппозиция формирует три колоны участников Евромайдана для "предупредительного пикетирования" ЦИК, МВД и СБУ.

Об это со сцены Евромайдана заявил депутат от "Батькивщины" Александр Турчинов, передает "Украинская правда".

"Они пробуют нас и дальше пугать. МВД и СБУ обсуждают вопрос силовых захватов Майдана. Мы дадим им отпор. Они возбудили дело относительно захвата власти. Друзья, кто захватил власть в Украине? Банда! Поэтому банду долой!", – произнес он со сцены.

Кроме того, Турчинов заявил, что для пикетирования СБУ и МВД требуется до 30 тысяч человек.

"Сегодня мы проведем предупреждении пикеты Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел. Не все. Там мало места. Построим колону где-то 20-30 тысяч", - сказал он.

Турчинов объявил о формировании трех колонн, которые в 15:30 должны отправиться к ЦИК, МВД и СБУ.

Напомним, как сообщал "Главред", лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яцеюк призвал к пикетированию ЦИК.

"Сейчас в Украине выборы в 5 округах. 5 мандатов, которых не хватает, чтобы проголосовать за отставку правительства. Мы уже отправили наших побратимов на округа обеспечить честность и прозрачность выборов. Мы должны собраться возле ЦИК, и защитить результаты выборов", - отметил Яценюк.