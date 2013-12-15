Оппозиция намерена "любыми средствами" отправить в отставку Азарова

На будущей неделе в Верховной Раде оппозиция будет любыми средствами добиваться отставки Кабмина.

Об этом со сцены Евромайдана заявил лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, передает УНИАН.

"На следующей неделе мы всеми средствами и методами будем добиваться или голосования за отставку правительства, или письменного заявления "выдающегося украинца Азарова" об отставке и уходе на пенсию с персональной пенсией 1124 гривны", - подчеркнул оппозиционер.

Напомним, ранее оппозиция заявила, что собрала около 200 подписей за отставку Кабмина.

Как сообщал "Главред", 3 декабря Рада провалила голосование об отставке правительства: за соответствующее постановление проголосовали только 186 народных депутатов.

Для принятия решения требовались голоса 226 депутатов.