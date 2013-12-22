Евромайдан и новые протесты в Киеве: главные подробности

В воскресенье, 22 декабря, пошли 32-е сутки акций протестов сторонников евроинтеграции Украины. Ночью на Майдане Независимости ловили провокаторов и смотрели фотовыставку возле Второй баррикады, а утро активисты встретили коллективным исполнением Государственного Гимна.

На народное вече пришли около 15 тысяч человек, которые начали акцию с коллективной молитвы.

Суббота, 21 декабря Майдане, в канун своеобразного "Дня рождения" прошла спокойно, хотя в связи с тем, что накануне пояилась информация о запланированном "субботнике" по очистке центра Киева от баррикад Евромайдана, часовые на баррикадах удвоили бдительность.

Но тревога оказалась ложной. На "субботник" вышли 4 "уборщика", вокруг которых собрались 20 журналистов.

Также стало известно, что "титушки" захватили частный дом активиста Евромайдана Сергея Онищенко.

Как сообщил один из свидетелей захвата Алексей Герман, около 11:30 примерно 20 человек ворвались в дом Онищенко, избили его и выкинули на улицу. При этом в доме также удерживается жена Онищенко и годовалый ребенок.

Между тем, в милиции опровергают информацию о захвате дома одного из активистов Евромайдана Сергея Онищенко в Киеве и говорят, что информация не соответствует действительности.

20 декабря активисты Евромайдана провели спокойно. Протестующие праздновали день Святого Николая и радовались принятию закона об амнистии участников протестов Евромайдана.

Однако, утром доступ к Майдану Независимости, где расположился лагерь активистов, со стороны Европейской площади перекрыли шесть автобусов с бойцами "Беркута".

Позже в милиции объяснили, зачем блокируют Евромайдан: такие меры предпринимаются, чтобы не допустить противостояния активистов Евромайдана со сторонниками Партии регионов, которые в эти выходные проводят акции в поддержку политики правительства.

Тем временем, на Крещатик, к зданию КГГА, подвезли огромную елку, которую доставили с Западной Украины для активистов Евромайдана.

Кроме того, стало известно, что на воскресенье, 22 декабря, оппозиция собирает новый протест на Евромайдане - "Митинг нашей силы".

По замыслу организаторов, акция должна показать власти, что украинцы хотят перемен.

Стоит отметить, что во время чата в "Главреде" народный депутат Инна Богословская рассказала, сколько должен простоять Евромайдан.

Позже лидеры оппозиции отметили, что планируют встречать на Майдане не только Новый год, но и Рождество.

19 декабря Вечером Верховная Рада приняла закон о недопущении преследования и наказания участников мирных собраний - акций Евромайдан.

Согласно закону, должны быть освобождены от ответственности лица, которые были участниками акций протеста и массовых мероприятий за их действия и решения в период с 21 ноября 2013 года и дня вступления в силу этого закона. При этом закон не касается бойцов "Беркута", избивавших митингующих.

Также в Киев стянули 3 тысячи солдат внутренних войск со всей Украины. Мобилизация не коснулась лишь военнослужащих, охраняющих АЭС и конвоирующих осужденных.

А в Варшаве едва не разразился дипломатический скандал, после того как главы внешнеполитических ведомств Польши Радослав Сикорский и России Сергей Лавров разошлись в оценках Евромайдана. Польша поддержала акции сторонников евроинтеграции, а Россия обвинила Брюссель в диктате.

Кроме того, секретарь СНБО Андрей Клюев назвал разгон Евромайдана 30 ноября большой трагедией, и заявил, что в случае углубления политического кризиса Украина может развалиться на части.

Президент Виктор Янукович выступил против вмешательства иностранных государств и политиков в дела Украины, в частности, в связи с политическим кризисом и протестами на Евромайдане и поставил в пример украинскую власть, которая, по его словам, "не ездит на Майданы в другие государства".

А президент РФ Владимир Путин заявил, что если в центре Москвы кто-либо попытается организовать что-нибудь подобное Евромайдану в Киеве, будет действовать исключительно в рамках российских законов.

Напомним, что с утра 19 декабря на Майдане собрались не менее трех тысяч людей. Со сцены выступали общественные активисты из разных регионов Украины.

В среду, 18 декабря, вечером лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк со сцены Евромайдана огласил планы оппозиции на следующий день и рассказал, что оппозиции не хватает только 3 подписей для принятия резолюции недоверия правительству Николая Азарова.

А лидер УДАРа Виталий Кличко призвал Евромайдан набраться терпения и бороться, поскольку победа не может быть скорой. По его словам, если будет нужно, "будем стоять на Майдане, может, неделю, может, две, может, месяц и больше".

В то же время, Майдан сталкивается с серьезными проблемами: у митингующих заканчиваются продукты. В то же время, стало известно, что милиция блокирует подъезды к Майдану Независимости для машин, везущих еду, воду и предменты жизнеобеспечения Евромайдана. Машины пропускают только после вмешательства народных депутатов, дежурящих на Евромайдане.

А чуть раньше около тысячи активистов Евромайдана принесли к офису секретаря СНБО Андрея Клюева "кровавую елку". Дерево украсили фотографиями всех пострадавших при разгоне Евромайдана 30 ноября. Активисты прошли по улицам Киева скандируя лозунг: "Клюева на нары, Захарченко – с ним в паре!"

К вечеру стало известно, что на Майдане - около 10 тысяч человек, и некоторые из них работают над капитальным укреплением баррикад.

Кроме того, было опубликовано интервью с комендантом Дома профсоюзов, который рассказал, сколько денег люди жертвуют ежедневно на нужды Евромайдана.

В ночь на вторник, 17 декабря, активисты Евромайдана ожидали нового штурма.

По словам коменданта Евромайдана Андрея Парубия, в Мариинском парке бойцы "Беркута" провели всю ночь в боевой амуниции, а приказ отступить спецназовцы получили около четырех часов утра.

Также Парубий заявил, что в отряды самообороны на Майдане записались более пяти тысяч человек из числа митингующих и отметил, что когда это число превысит 6 тысяч - количество "Беркута" - активисты смогут "не только защищаться, но и нападать".

Во вторник, 17 декабря, вечером Евромайдан собрался на новое Народное вече, когда стало известно о результатах встречи президентов Виктора Януковича и Владимира Путина и подписании ряда украинско-российских договоров, после чего лидер УДАРа Виталий Кличко вызвал Януковича на ринг, заявив со сцены Евромайдана, что Президент для него - персональный соперник.

Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк призвал протестующих на Евромайдане не расходиться и объявил план действий оппозиции.

В понедельник, 16 декабря, пошли 26-е сутки акции сторонников евроинтеграции на Майдане Независимости в Киеве. Активисты Евромайдана встретили утро традиционным исполнением Гимна Украины и следят за подсчетом голосов на проблемных округах, где прошли перевыборы в Верховную Раду.

На Майдане под утро находилось не менее пяти тысяч активистов.

Вечером в понедельник активисты Евромайдана пикетировали здание Центризбиркома. Одновременно оппозиция заявила, что не признает результатов перевыборов в Раду на четырех округах из пяти и будет их оспаривать.

Кроме того, киевская власть попросила суд "освободить" от баррикад центр столицы. Укрепления евромайдановцев могут спокойно стоять, как минимум, до начала следующего года - судебное заседание перенесено на 28 января.

Также появились новые данные в деле о разгоне Евромайдана 30 ноября - Генпрокуратура заявила, что к нему не причастен секретарь СНБО Андрей Клюев и еще раз допросила одного из подозреваемых, отстраненного от своей должности главу КГГА Александра Попова.

Также в понедельник было несколько выступлений оппозиционеров. В частности, лидер "Свободы" Олег Тягнибок заявил, что в Украине начали преследовать активистов Евромайдана, а лидер "УДАРа" Виталий Кличко подтвердил свои президентские амбиции и сказал, что оппонентов власти не устроит простое переформатирование Кабмина.

Кстати, на эту тему высказался регионал Михаил Чечетов. По его словам, многие министры могут лишиться кресел уже до конца года, хотя премьером и останется Николай Азаров.

В воскресенье, 15 декабря, поздним вечером координаторы штаба национального сопротивления задержали нескольких человек, среди них милиционера возле Дома профсоюзов на Майдане. По словам очевидцев, пьяный мужчина пытался проникнуть в машину.

Дружинники народной самообороны попросили неизвестного показать документы, на что он предоставил удостоверение сотрудника милиции, после чего был задержан ими.

Напомним, что 15 декабря, в Киеве снова проходили массовые акции - продолжаются протесты на Евромайдане и собрался митинг сторонников власти в Мариинском парке.

На Майдане Независимости на Народное вече и акцию День достоинства собрались, по разным оценкам, от 200 до 400 тысяч человек. Прямые онлайн-трансляции с места протестов смотрите здесь, фоторепортаж о событиях на Майдане - смотрите здесь.

Главным событием стало принятие Евромайданом двух резолюций с требованиями к власти. Одна запрещает президенту Виктору Януковичу подписывать договор о вступлении Украины в Таможенный союз во время визита в Москву 17 декабря.

День достоинства на Майдане Независимости

Вторая требует от власти освободить всех политзаключенных, в том числе, экс-премьера Юлии Тимошенко.

Также оппозиция назначила новое вече на 18:00, вторника, 17 декабря, - день визита Виктора Януковича в Москву. Тогда же протестующие намерены определить план своих дальнейших действий.

Интересно, что вечером 15 декабря, выступая в эфире украинского телевидения, премьер-министр Николай Азаров заверил, что никаких документов по Таможенному союзу в Москве подписывать не будут.

Глава политсовета "Батькивщины" Арсений Яценюк, выступая со сцены Майдана, заявил, что оппозиция будет добиваться отставки Кабмина Николая Азарова, и отметил, что для этого в парламенте будут использованы "любые средства".

В Раду, кстати, уже внесен проект постановления, в случае принятия которого парламент обратился к президенту с просьбой об отставке правительства.

Кроме того, митингующие решили пикетировать ЦИК (в воскресенье проходили перевыборы Рады в пяти проблемных округах), МВД и СБУ.

В целом, вече длилось примерно четыре часа и прошло спокойно. На одну из немногочисленных попыток провокации отозвался Виталий Кличко - он пообещал лично подойти к провокаторам, чем вызвал смех и аплодисменты присутствующих.

Также отметим, что скандальный телеведущий Дмитрий Киселев, рассказывая телезрителям канала "Россия" о Евромайдане, назвал его "смрадным табором", а противостояние братьев Кличко с Беркутом в ночь на 11 декабря - "заказным боем".

В то же время, сторонники Партии регионов проводят митинг в поддержку власти в Мариинском парке.

Регионалы во время выступлений со сцены, в частности, выступили в поддержку курса руководства страны, раскритиковали оппозицию, обвинив ее в дестабилизации ситуации в стране, выступили против раскола Украины.

Один из ораторов этого митинга, депутат-регионал Сергей Горохов, рассказал, что фашизм и Евромайдан начинались одинаково, напоминая о разбитом памятнике Ленину.

Организаторы заявили о том, что собрали 80 тысяч человек.

Провластный митинг в Мариинском парке

А нардеп Вадим Колесниченко заявил, что большая часть людей на Евромайдане стоит за "американские деньги". Больше заявлений с митинга ПР читайте здесь.

Отметим, что свою акцию сторонники власти также объявили бессрочной - в Мариинском парке установлены палатки.

В то же время, к вечеру воскресенья митинг пошел на спад.

А позже стало известно, что в Киеве был избит ведущий Антимайдана - известный журналист Юрий Кот. Ранее он заявлял о получении угроз неизвестных.

Напомним 11 декабря была совершена попытка штурма Евромайдана в Киеве, а 14 декабря в ГПУ назвали виновников жестокого разгона акции в ночь на 30 ноября. Больше о протестах и событиях уходящей недели читайте здесь.

Фото, видео: УНИАН, ТСН, ЛигаБизнесИнформ, YouTube.