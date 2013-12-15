Митинг сторонников регионалов в Мариинском парке идет на спад: опубликованы фото и видео

Визуально количество людей в Мариинском парке, меньше чем на Евромайдане в 20-25 раз.
Около сцены между Радой и Мариинским дворцом остаются около двух тысяч участников акции, передает ЛИГАБизнесИнформ.
По данным издания, контингент самый разный: пенсионеры молодые люди, мужчины, женщины, бюджетники, практически нет "титушек".
Подавляющее большинство флагов - флаги Партии регионов и АР Крым. Весь парк заставлен армейскими палатками. Участники антимайдана сидят на лавочках, пытаются греться у немногочисленных бочек с огнем и полевых кухонь.
Со сцены продолжают выступать политики и чиновники от Партии регионов. Визуально количество людей в Мариинском парке, меньше чем на Евромайдане в 20-25 раз.
Напомним, 14 декабря сторонники Партии регионов провели митинг в поддержку украинской власти и президента Виктора Януковича на Европейской площади. Организаторы акции объявили ее бессрочной.
Также напомним, 15 декабря на Народное вече "День достоинства" на Евромайдн собрались около 400 тысяч украинцев.
фото: ЛИГАБизнесИнформ; видео: ТСН