Митинг сторонников регионалов в Мариинском парке идет на спад: опубликованы фото и видео

Сторонники Партии регионов, которые проводят митинг "Сохраним Украину" возле Верховной Рады, в большом количестве разошлись по Мариинскому парку и прилегающим улицам.

Около сцены между Радой и Мариинским дворцом остаются около двух тысяч участников акции, передает ЛИГАБизнесИнформ.

По данным издания, контингент самый разный: пенсионеры молодые люди, мужчины, женщины, бюджетники, практически нет "титушек".

Подавляющее большинство флагов - флаги Партии регионов и АР Крым. Весь парк заставлен армейскими палатками. Участники антимайдана сидят на лавочках, пытаются греться у немногочисленных бочек с огнем и полевых кухонь.

Со сцены продолжают выступать политики и чиновники от Партии регионов. Визуально количество людей в Мариинском парке, меньше чем на Евромайдане в 20-25 раз.

Напомним, 14 декабря сторонники Партии регионов провели митинг в поддержку украинской власти и президента Виктора Януковича на Европейской площади. Организаторы акции объявили ее бессрочной.

Также напомним, 15 декабря на Народное вече "День достоинства" на Евромайдн собрались около 400 тысяч украинцев.

фото: ЛИГАБизнесИнформ; видео: ТСН