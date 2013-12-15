Посол России рассказал, как Путин с Януковичем уладят ситуацию в Украине

Встреча президентов Украины и России, Виктора Януковича и Владимира Путина, запланированная на 17 декабря, станет шагом к нормализации ситуации в Украине.

Об этом заявил российский посол Михаил Зурабов, передает Радио Свобода.

Дипломат подчеркнул, что эта встреча "свидетельствует не только об ответственном отношении России к связям с Украиной, но и о значении двусторонних отношений для нормализации внутриполитической ситуации в Украине".

Кроме того, Зурабов подчеркнул, что считает "справедливыми требования украинского правительства об экономической помощи Евросоюза, которая компенсировала бы ожидаемые потери от изменения структуры товарооборота со странами Таможенного союза".

По его мнению, на сегодняшний день в Брюсселе не спешат с определением возможных размеров помощи для Украины.

Напомним, как сообщал "Главред", заседание украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Виктора Януковича и Владимира Путина запланировано на 17 декабря в Москве.

Также стоит отметить, что лидеры оппозиции неоднократно призывали активистов Евромайдана не расходиться именно до 17 декабря, когда, по их мнению, и будет решаться судьба дальнейшего внешнеполитического курса Украины.

Кроме того, участники Евромайдана ранее потребовали от украинской власти не договариваться о вступлении в Таможенный Союз.