Оппозиция и наблюдатели рассказали о нарушениях и фальсификациях выборов

15 декабря 2013, 16:52

Оппозиционные депутаты и наблюдатели Комитета избирателей Украины и ОПОРы рассказали о нарушениях и фальсификациях.

Выборы на проблемных округах, иллюстрация

Оппозиция и наблюдатели рассказали о нарушениях и фальсификациях в ходе довыборов в Верховную Раду, которые сегодня, 15 декабря, проходят в пяти округах.

Об этом сообщает УНИАН.

В частности, по данным пресс-службы партии "Батькивщина", избирательный процесс в округе №94, в Обухове, проходит с массовыми фальсификациями.

Как сообщили оппозиционеры, по состоянию на 11:00 были обнаружены многочисленные факты нарушений избирательного законодательства.

В частности, "народным депутатом от "Батькивщины" Владимиром Арьевым в Василькове был задержан "карусельщик" возле одного из участков, который во время задержания порвал списки тех, кто принимал участие в "карусели" в пользу кандидата от власти Руслана Бадаева. В списках были отмечены лица, получившие по 200 гривен за голос".

Кроме того, сообщается, что народный депутат Олег Ляшко задержал мужчину, который осуществлял подкуп избирателей в Обухове. Также нардеп заявил о большом количестве "титушек", свезенных в округ.

Возле одного из избирательных участков в Василькове замечена группа молодых людей, которые по очереди заходят на участок и передают друг другу вынесенный с участка чистый бюллетень.

Возле участковых комиссий собираются молодые люди, которые прикрывают людей со списками. Те, в свою очередь, контролируют "десятников", которые приводят на участки людей для скупки голосов.

Наблюдатели ОПОРы в селе Большая Бугаевка, Васильковского района, зафиксировали, как к одной из участковых комиссий в 8:58 подъехала белая маршрутка с символикой Партии регионов. После этого явка на участке резко увеличилась.

Кроме того, в ОПОРе рассказали о подвозе автобусов с избирателями, которые уезжают после голосования. По состоянию на 9:30 всплеск явки на участке составлял 100 человек.

Кроме того, некоторые избиратели показывают свои бюллетени на камеры, что по действующему законодательству запрещено.

Также общественные наблюдатели зафиксировали факты выдачи избирательных бюллетеней без наличия паспортов.

Также о нарушениях рассказали и в Комитете избирателей Украины (КИУ).

В пресс-службе организации рассказали, что в окружной избирательной комиссии № 132, в Первомайске , участковые избирательные комиссии открылись без кворума, присутствовало только по 8 человек из 10 необходимых. Остальные члены комиссии подошли уже после начала голосования.

В село Курипчено Первомайского района к избирательным участкам подъехали два автобуса с избирателями в количестве около 40-50 человек, которые пытались проголосовать.

Члены УИК и наблюдатели не дали им проголосовать. Автобусы отправились на Первомайск.

Кроме того, сообщается, что здание окружного избиркома в 132 округе со всех сторон окружено людьми "характерной внешности", которых к зданию 14 декабря подвозили на автобусах.

Они говорят, что представляют НОО "За честные выборы". Согласно документам, которые были поданы в Первомайский горисполком, прямое отношение к этой организации имеют активные члены Партии регионов, которые заявили о наблюдении за выборами.

Акция заявлена до 22 декабря. Как отмечают в КИУ, есть опасение, что эти активисты могут изолировать или заблокировать ОИК, чтобы, например, не допустить наблюдателей в здание комиссии.

При этом народному депутату от "Батькивщины" Игорю Бриченко было отказано в предоставлении того же участка для "встречи с избирателями".

В ОИК № 194 (Черкассы) все работает, УИК открылись.

В округе № 197 (Черкасская область) в УИК в Каневе не пустили журналистов, мотивируя отказ отсутствием паспортов.

В помещении одного из участков отсутствует информация о кандидатах, что является "вопиющей некомпетентностью", отметили в КИУ.

В ОИК № 223 (Киев) членам комиссии поступают сообщения с напоминанием об ответственности за фальсификации. Они называют это угрозами.

КИУ осуществляет долгосрочное наблюдение за избирательным процессом во всех 5 округах. На участках работает 400 наблюдателей КИУ.

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