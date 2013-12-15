Как украинцы голосуют на перевыборах в Раду: опубликованы фото

Явка избирателей на голосование в 5 проблемных округах выше, чем прогнозировали эксперты.

Об этом заявил глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко в эфире телеканала ТВi.

По его данным во второй половине дня проголосовало около 30% избирателей.

"Мы вообще ожидали, что придет 30% за все время голосования", - сказал Черненко.

Пока явка среднестатистическая. Он считает, что явка будет более 50% и это очень хорошо.

Напомним, сегодня, 15 декабря, в 5 мажоритарных округах проходят повторные выборы депутатов в Верховную Раду Украины.



Довыборы депутатов пройдут в пяти одномандатных округах: №94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197(Канев, Черкасская область), №223 (Шевченковский район Киева).