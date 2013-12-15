Регионалы: фашизм и Евромайдан начинались одинаково

15 декабря 2013, 17:28

Перед участниками анти-Майдана в Мариинском парке выступили депутаты-регионалы.

Митинг сторонников ПР на Европейской площади

Перед участниками анти-Майдана – митинга сторонников Партии регионов – выступили народные депутаты от ПР, которые сделали ряд интересных заявлений.

Об этом сообщает ТСН.

Евгений Балицкий предложил вспомнить оранжевую революцию.

"Сегодня нас называют "не настоящим" Майданом. Так вот, пускай эти граждане, так называемые "люби друзи", вспомнят, чем в свое время закончился их "помаранчевый" Майдан. Что сегодня делают эти горе-политики? Они сносят памятники, они ломают здания. Вспомните, чем начинался фашизм? Тем самим. Они жгли книги, они хотели отказаться от истории", - подчеркнул депутат.

Сергей Горохов рассказал о проплаченных участниках Евромайдана.

"На псевдоевромайдане присутствуют туристы и студенты, а также проплаченные безработные, которые приехали с Западной Украины. За то, чтобы постоять на Майдане с флагом, оппоненты предлагают 400 гривен, а за то чтобы "покидать камни" – 600. Такова цена жизни для трехголовой оппозиции. Кто за это ответит? Кто ответит за то, что захватываются здания органов государственной власти, уничтожаются памятники, звучат призывы к свержению государственного строя? Разве это позволено в цивилизованных странах? И ответ на это один – мы должны снять неприкосновенность с лидеров оппозиции и они должны предстать перед судом!", - заявил политик.

Виталина Дзоз рассказала о мудрости украинского народа.

"Мы сами разберемся, нас не нужно трогать. У нас мудрый работящий народ, у нас нормальное правительство. Мы возьмем все лучшее из Европы, все то, что подходит нам. Ведь есть такие вещи, которые нельзя брать. Разве для того, чтобы быть в Европе, нужно легализовать однополые браки? Это же чушь! Брак – это союз между мужчиной и женщиной. У нас есть наши устои, есть наша религия. Также нам предлагают за один год ликвидировать все придомовые земельные участки – те, где наши бабушки и дедушки выращивают лук и картошку. Так что же нам делать? Посадить траву и цветы – это красиво, а кушать что? Это исконно наше – украинское. И мы не можем позволить отобрать это у нас", - подытожила она.

Нестор Шуфрич напомнил "замайданившимся" - драк в Мариинском парке нет.

"И как говорили "замайданившиеся" – драк и провокаций здесь нет. Спасибо, что вы приехали и развеяли "страшилки" от оранжевых, что мы здесь якобы для того, чтобы спровоцировать драки, введение чрезвычайного положения, гражданскую войну… На самом деле собравшиеся здесь демонстрируют, что вся Украина - от Львова от Донецка – это одна красивая страна, которая говорит на разных языках, а ее граждане, украинцы, уважают друг друга", - напомнил депутат.

Михаил Чечетов призвал строить Европу в Украине.

"Люди и на западе Украины, и на востоке не хотят сегодня противостояний и вражды, они хотят мира и спокойствия. Поэтому граждане со всей Украины просят политиков обеспечить стабильность в государстве. Но, к сожалению, националисты и политики-экстремисты хотят расколоть страну и втягивают ее жителей в свою грязную игру. Лидеры так называемой оппозиции, а также националистически-экстремистское крыло Майдана – это разрушители, которым нужен хаос и бардак", - подчеркнул народный депутат.

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