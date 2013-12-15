Американские сенаторы выступили на Евромайдане: опубликовано видео

Перед участниками Евромайдана выступили американские сенаторы Крис Мерфи и Джон МакКейн.

Об этом сообщает УНИАН.

Американцы заявили о своей поддержке мирного протеста украинцев и рассказали о своем разговоре со Штефаном Фюле, который заверил их, что двери в ЕС открыты для Украины.

В частности, Джон Маккейн заявил, что нынешняя ситуация не до конца понятна сенаторам, поскольку представители украинской власти заверили их в продолжении переговоров об Ассоциации.

Кроме того, Кристофер Мерфи добавил: "перед Украиной стоит выбор между прошлым и европейским будущим".

"Мы понимаем, что изменения – это нелегко. И мы четко дали понять, что США будут поддерживать Украину, если она сделает выбор в пользу европейского будущего", - подчеркнул он.

Также сенаторы рассказали, что руководство Украины заверило в неприменении силы к Евромайдану.

Видео: 5 канал