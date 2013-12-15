В Европе успокоили Украину: двери широко открыты

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявил, что ЕС открыт к подписанию Соглашения об ассоциации с Украиной.

Об этом он написал в своем Twitter, сообщает "Украинская правда".

"Двери широко открыты для подписания Украиной Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС. Соглашение готово (к подписанию - ред.) в любое время", - отметил Бильдт в своем Twitter.

Напомним, перед этим еврокомиссар Штефан Фюле заявил, что ЕС приостановил подготовку Соглашения об ассоциации с Украиной.

По словам политика, это связано с тем, что заявления представителей украинской власти "расходятся с реалиями".

Вместе с тем, в Кабмине заявили, что продолжат работать над евроинтеграцией Украины и переговорами с ЕС.