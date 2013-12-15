На довыборах в Раду явка составляет 40%, о нарушениях не сообщалось - ЦИК

На повторных выборах в Верховную Раду по состоянию на 16:00 проголосовали 40,53% избирателей.

Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Данные были предоставлены по трем из пяти округов: 94 и совместном 194, 197.

При этом сообщений о нарушениях в ходе голосования в ЦИК не сообщали.

Напомним, сегодня, 15 декабря, в Украине продолжаются довыборы в Верховную Раду в пяти проблемных округах, где после выборов прошлого года так и не удалось установить результаты.

Повторные выборы проходят в округах № 94 (Обухов , Киевская область), № 132 (Первомайск, Николаевская область), № 194 (Черкассы), № 197 (Канев , Черкасская область), № 223 (Шевченковский район, Киев).