В Европе снова требуют от Украины освободить Тимошенко

Депутаты Европарламента, глава комитета ЕП по иностранным делам Элмар Брок и президент группы Зеленых Ребекка Хармс, которые прибыли поддержать акции протеста на Евромайдане, заявили, что двери в ЕС для Украины остаются открытыми, но Киев должен освободить экс-премьера Юлию Тимошенко.

Как сообщает пресс-служба партии "Батькивщина", об этом политики заявили от имени Европарламента.

"Двери ЕС для Украины остаются открытыми. Выбор должен делать народ Украины никто не имеет права принимать его (решение - ред.) за него. Мы будем находиться здесь для содействия мирному разрешению политического кризиса в Украине", - сказал Брок.

Кроме того, по его словам, Европарламент продолжает настаивать на освобождении политзаключенных, в частности, Тимошенко и людей, задержанных во время акций протеста (часть из них, напомним, отпущена, но на разных условиях, начиная с домашнего ареста - ред.).

"ЕС хочет поддержать подписание Соглашения об ассоциации, особенно сейчас, после саммита в Вильнюсе. ЕС должен гарантировать, что решение о подписании Соглашения должен принимать именно украинский народ", - сказала, в свою очередь, Хармс.

"Как член Европарламента, я горжусь тем, что мы смогли сегодня присоединиться к протестующим на Майдане в Киеве. Я восхищаюсь тем, как люди здесь горячо отстаивают свободу, европейские ценности и свой ​​выбор в пользу европейского сообщества", - подчеркнула она.

Также евродепутаты призвали власть к мирному разрешению политического кризиса в Украине.

Напомним, освобождение Тимошенко было одним из главных условий подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС. Вместе с тем, Верховная Рада так и не смогла принять ни одного закона, который позволял бы экс-премьеру выехать на лечение за границу.

Отметим также, что Евромайдан на вече 15 декабря принял резолюцию с требованием об освобождении Тимошенко.