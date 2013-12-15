Азаров собирает вместе Кабмин и депутатов-регионалов - СМИ

Утром в понедельник, 16 декабря, состоится общее заседание Кабмина Николая Азарова и фракции Партии регионов.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в ПР.



"Будет обсуждаться текущая ситуация в Украине", - сказал собеседник издания.



По его словам, заседание назначено на 8:30 и состоится в кинотеатре "Зоряный".

Напомним, оппозиция заявила, что собрала достаточно голосов для отставки Кабмина. Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк даже говорил, что Азарова собираются отправить в отставку "любыми средствами".

Вместе с тем, на последней пленарной неделе у ВР не хватило голосов, чтобы уволить Кабмин.