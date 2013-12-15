На Майдане установили палатку польского Сейма

Депутаты польского Сейма установили свою палатку на Майдане Независимости.

Об этом сообщила депутат Сейма Малгожата Госевська, пишет УНИАН.

"Очень давно я не чувствовала себя таким свободным человеком, как у вас на Майдане. Нам хотелось продемонстрировать вам свою поддержку", - отметила Госевська.

Также она сообщила, что у польской палатки будут раздавать польские национальные блюда.

Напомним, сегодня, 15 декабря, в центре Киева состоялись масштабные митинги - День достоинства, организованный оппозицией, и акция в поддержку Партии регионов, которая прошла в Мариинском парке.