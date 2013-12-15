У Фюле объяснили слова о приостановке работы с Украиной

Заявление еврокомиссара Штефана Фюле о том, что работа с Украиной по подготовке Соглашения об ассоциации приостановлена, является призывом к украинским партнерам быть предельно честными и дать четкий ответ насчет евроинтеграции.

Об этом заявил пресс-секретарь Фюле Петер Стано в комментарии программе "События недели", пишет "Украинская правда".



"Он имел в виду то, что он имел в виду... Люди свободны выражать свое мнение, свободны интерпретировать вещи как хотят, но я думаю, слова комиссара в Twitter предельно ясны. Поскольку он видит нестыковки, то не видит оснований для дальнейшей работы", - пояснил он.



По словам Стано, "это можно по-разному интерпретировать, но, как я это вижу — это призыв к украинской власти быть предельно честными, потому что это то, что они обещают, это то, чего мы от них ждем, но пока так и не дождались".



Также пресс-скеретарь Фюле пояснил: "Мы надеемся на зрелость и интеллигентность украинских людей, что они поймут посыл... Мы ждем четкий ответ от украинских партнеров".



Кроме того, он сообщил, что 16 декабря состоится встреча министров иностранных дел стран ЕС, где также будет обсуждаться украинский вопрос с министром РФ.



"Думаю, после этого ситуация будет более ясна", - подытожил Стано.

Напомним, Фюле ранее заявил о приостановке работы над Соглашением об ассоциации.

Позже европейские политики заверили, что двери ЕС для Украины остаются открытыми.