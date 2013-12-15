В Евросоюзе ждут объяснений Януковича по Ассоциации

Евросоюз хотел бы получить разъяснения по ситуации вокруг Соглашения об ассоциации лично от Президента Украины Виктора Януковича.

Об этом заявил МИД Литвы Линас Линкявичус, передает РИА Новости.

"ЕС, конечно, всегда готов (подписать соглашение – прим. ред.), мы об этом не раз сообщали. Но после комментариев президента Януковича в пятницу во время круглого стола, когда он заявил, что этот договор об ассоциации противоречит национальным интересам Украины … нам, конечно, нужны разъяснения – что это значит", - отметил представитель Литвы, которая председательствует в Евросоюзе.

Также он заявил, что в Европе считают нелогичной подготовку к Ассоциации, которая противоречит интересам одной из сторон.

"Готовить к подписи договор, который, по мнению одной из сторон, противоречит национальным интересам, наверное, было бы не логично", — отметил литовский дипломат.

Кроме того, Линкявичус уточнил, что уважает мнение Президента Украины.

"Глава государства за страну отвечает, и если говорит какое-то мнение, то мы его и уважаем, это мнение. Тут надо слушать, что глава государства говорит. Если он решит уточнить эту позицию, тогда мы будем изучать эту позицию", — добавил он.

Напомним, сегодня, 15 декабря, еврокомиссар Штефан Фюле написал на своем Twitter, что Евросоюз приостанавливает работу по Соглашению об ассоциации с Украиной.