Довыборы в Раду закончились, избирательные участки закрыты

В 20:00 закрылись избирательные участки в проблемных округах – довыборы в Верховную Раду закончились.

Напомним, избирательные участки открылись в 8:00. Украинцы повторно избирали депутатов парламента округах №94 (Киевская область), 132 (Николаевская область), 194 и 197 (Черкасская область) и 223 (Киев).

По предварительной информации, явка избирателей была очень низкой.

На 16:00 по информации ЦИК проголосовали 40,53% избирателей.

Также было зафиксировано около 100 нарушений избирательного законодательства, среди которых "карусели", вброс бюллетеней и подкуп избирателей.