Российское ТВ об Украине: "смрадный табор на Майдане" и "договорной бой Кличко"

Российский журналист Дмитрий Киселев снова рассказал зрителям телеканала "Россия 1" о Майдане.

Об этом говорится в сюжете, размещенном на YouTube.

"Смрадный, в прямом смысле слова, табор на Майдане словно символизирует разруху в головах, а зрелище уж точно не самое праздничное. Как бы Санта Клаус не подумал, что в этом месте его не ждут", - отметил Киселев.

Также журналист рассказал о провокаторах на Банковой, "которых использовала оппозиция".

Отдельная часть сюжета была посвящена бытовым условиям активистов Майдана.

Напомним, как сообщал "Главред", на телеканале "Россия 1" неоднократно транслировались критические сюжеты об Украине и акциях протеста на Евромайдане.

Кроме того, Киселев выступал со "страшилками" о Киеве, и в новой программе неприглядно показал митинги в столице.

Позже указом российского президента журналист был назначен главой крупнейшего информагентства, созданного вместо РИА Новости - "Россия Сегодня".