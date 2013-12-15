Российское ТВ об Украине: "смрадный табор на Майдане" и "договорной бой Кличко"

Киселев рассказал зрителям "России 1" о "смрадном таборе на Майдане" и предложении Владимира Кличко потолкаться с "Беркутом".
Российский журналист Дмитрий Киселев снова рассказал зрителям телеканала "Россия 1" о Майдане.
Об этом говорится в сюжете, размещенном на YouTube.
"Смрадный, в прямом смысле слова, табор на Майдане словно символизирует разруху в головах, а зрелище уж точно не самое праздничное. Как бы Санта Клаус не подумал, что в этом месте его не ждут", - отметил Киселев.
Также журналист рассказал о провокаторах на Банковой, "которых использовала оппозиция".
Отдельная часть сюжета была посвящена бытовым условиям активистов Майдана.
Напомним, как сообщал "Главред", на телеканале "Россия 1" неоднократно транслировались критические сюжеты об Украине и акциях протеста на Евромайдане.
Кроме того, Киселев выступал со "страшилками" о Киеве, и в новой программе неприглядно показал митинги в столице.
Позже указом российского президента журналист был назначен главой крупнейшего информагентства, созданного вместо РИА Новости - "Россия Сегодня".