Евромайдан назначил новый протест на день встречи Януковича с Путиным

Оппозиционные активисты Евромайдана намерены провести новую акцию протеста, Народное вече, в Киеве во вторник, 17 декабря. В этот день, напомним, в Москве должна состояться встреча президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина.

О проведении протеста говорится в одной из двух резолюций, принятых протестующими на Майдане Независимости во время акции протеста 15 декабря, пишет "ЛігаБізнесІнформ".

"На 18:00 17 декабря - дату возможного подписания соглашения (о вступлении Украины в Таможенный союз - ред.) - Майдан постановляет собрать очередное Народное вече, чтобы сотни тысяч людей одним своим присутствием предостерегали Януковича от акта государственной измены", - отмечается в документе.

"А в случае, если он проигнорирует наше предупреждение, чтобы могли принять оперативные решения на защиту суверенитета Украины и самого права на ее существование как независимого государства", - пояснила цель протеста оппозиция.

Напомним, в резолюциях, принятых Майданом, также содержатся требования не подписывать соглашение от вступлении в Таможенный союз и освободить политзаключенных, в том числе, Юлию Тимошенко.

Масштабная акция протеста на Майдане Независимости в Киеве собралась в воскресенье, 15 декабря.