Выборы на проблемных округах: первый результат экзит-пола

После закрытия избирательных участков на проблемных округах опубликованы первые результаты экзит-полов.

Соответствующие результаты представлены "Главреду" социологической группой "Рейтинг".

На округе №132 (Николаевская область, 40 участков, более 2100 респондентов), по результатам экзит-пола, побеждает Аркадий Корнацкий, кандидат от "Батькивщины" с результатом 48,8%, на втором месте идет Николай Круглов (Партия регионов) - 43,6%. Остальные кандидаты набрали не более 3% голосов.

На округе №194 (Черкасская область, 25 участков, более 1800 респондентов) побеждает Михаил Поплавский (самовыдвиженец) – 47,3%. Второе место - Николай Булатецкий ("Батькивщина") - 42,2%. Остальные кандидаты набрали не более 3% голосов.

На округе №197 (Черкасская область, 35 участков, более 1500 респондентов) побеждает Леонид Даценко ("Батькивщина") - 72,0%. Второе место – Сергей Червонопиский - 15,6%. Остальные кандидаты набрали не более 3% голосов.

На округе №223 (Киев, 25 участков, более 1900 респондентов) Юрий Левченко ("Батькивщина") - 51,8%. Второе место - Виктор Пилипишин - 34,8%. Остальные кандидаты набрали не более 4% голосов.

Данных с округа №94 на данный момент нет.

Опрос проходил на выходе из 125 избирательных участков. Количество опрошенных составило более 7300 респондентов.