Милиция открыла уголовное дело по нарушениям на выборах в Обухове

Милиция начала уголовное производство после многочисленных сообщений о нарушениях избирательного законодательства в Обухове.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает УНИАН.

По данным милиции, было получено более 30 сообщений о различных нарушениях избирательного законодательства.

Среди причин обращений – попытка наблюдателей сфотографировать списки избирателей, а также попытки проголосовать не по месту регистрации и тому подобное.

По этим фактам открыты уголовные производства по статье "воспрепятствование осуществлению избирательного права".

В свою очередь, по сообщению Юрия Кармазина, который баллотировался в этом округе, количество нарушений, зафиксированных наблюдателями, превышает 700.

На многих участках наблюдался вброс бюллетеней, фиксировалась аномально высокая явка.

"Например, на участках № 320318 и № 320302 были установлены видеокамеры, которые должны были фиксировать волеизъявление граждан. Я лично требовал их снятия в селах Марьяновке, Иванковичи и в Василькове", - подчеркнул Кармазин.

Кандидат отметил, что с 8 утра в округе работали фальсификаторы из Ирпеня.

"Мы задержали фальсификаторов, которые пытались проголосовать дважды и более раз. При этом странным образом те, кто сидел в комиссиях, тоже были уроженцами города Ирпень. Поражает, что голоса покупали лично депутаты местных советов от Партии регионов прямо перед участками. При этом ставки выросли. Если до выборов людей покупали за 200 гривен, то теперь предлагали 400", - заявил он.

Также Кармазин подчеркнул, что в 11:30 явка составляла более 37%.

"При этом эксперты ожидали, что столько людей может не прийти на участки за весь день. Не случайно главная активность фальсификаций с "каруселями" приходилась на промежуток времени между 9 и 11 часами утра", - сообщил Кармазин.

Напомним, после закрытия избирательных участков стали известны данные экзит-пола по четырем округам – данных по округу №94 пока нет.