Янукович встретился с американскими сенаторами, которые выступали на Евромайдане

Президент Виктор Янукович начал встречу с американскими сенаторами Джоном Маккейном и Кристофером Мерфи.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Детали встречи и темы разговоров не уточняются.

Напомним, в воскресенье Маккейн и Мерфи выступили на Евромайдане в Киеве и заявили о поддержке акций украинцев за европейское будущее их страны.

Также сенаторы рассказали, что украинское руководство заверило их, что не будет применять силу в отношении протестующих.