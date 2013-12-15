Янукович встретился с американскими сенаторами, которые выступали на Евромайдане

Президент начал встречу с Маккейном и Мерфи.
Президент Виктор Янукович начал встречу с американскими сенаторами Джоном Маккейном и Кристофером Мерфи.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Детали встречи и темы разговоров не уточняются.
Напомним, в воскресенье Маккейн и Мерфи выступили на Евромайдане в Киеве и заявили о поддержке акций украинцев за европейское будущее их страны.
Также сенаторы рассказали, что украинское руководство заверило их, что не будет применять силу в отношении протестующих.