Оппозиция заявила о серьезных нарушениях на выборах в Черкассах

На выборах в черкасском 194-м округе оппозиционеры зафиксировали множество нарушений и намекнули на возможность признания выборов недействительными.

Об этом на заявил представитель "Батькивщины" Сергей Соболев, передает "Украинская правда".

По его словам, на треть избирательных комиссий не допущены наблюдатели от оппозиционного кандидата Николая Булатецкого, а также международные наблюдатели и пресса.

"Как сообщил Николай Булатецкий, в 19:30, когда из его штаба на участки должны были выезжать наблюдатели и пресса, автомобили ГАИ заблокировали единственный выезд из штаба. Ровно через полчаса, в 20.00, выезд был разблокирован", - отметил Соболев.

Также он объяснил свою версию такой хронологии событий.

"Для чего это было сделано? Потому что, по закону, попасть на участки, чтобы дальше наблюдать за ходом подсчета голосов, можно только до 20:00. Таким образом, власти заблокировали возможность проверки подсчета голосов как минимум на трети участков в округе", - отметил он.

Подобные нарушения могут стать основанием, чтобы признать выборы недействительными.

"По нашему мнению, это уже может быть серьезным основанием для признания выборов в 194-м округе недействительными", - заявил Соболев.

Стоит отметить, что управления МВД, в Черкасской области не зафиксировали никаких нарушений общественного порядка и избирательного законодательства.

Напомним, что по данным экзит-пола группы "Рейтинг", на 194-м округе побеждает самовыдвиженец Михаил Поплавский.

Также отметим, что после закрытия избирательных участков в Обухове было возбуждено уголовное производство после множества обращений граждан.

Видео: "Украинская правда"