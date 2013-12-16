Руслана о планах Евромайдана: не собирается расходиться и готовится к Новому году

Певица и волонтер акции на Евромайдане Руслана Лыжичко рассказала о планах протестующих, в частности, о том, что они продолжат акцию до выполнения властью их требований.

Об этом она сказала в интервью ТСН.

Так, по словам Русланы, в ближайшие дни в Украину поддержать протесты приедут представители украинской диаспоры из Канады, США и Европы. Также канадцы, европейцы и американцы поставят на Майдане свои палатки - акция в итоге будет разрастаться, а поставленные протестующими баррикады укрепляться.

"Мирный майдан планирует стоять, пока власть не выполнит требований людей. Любые решения, которые может получить украинско-российская комиссия во время встречи (Виктора Януковича и Владимира Путина - ред.) в Москве 17 декабря, не заставят людей разойтись", - сказала Руслана.

Кроме того, по ее словам, Евромайдан готовится к празднованию Нового года. Уже в понедельник на елке установят верхушку - огромный герб Украины.

Также певица отметила, что сейчас одно из главных желаний евромайдановцев - убрать с елки изображение Юлии Тимошенко. Однако, это решение должны принять политики.

Напомним, на 17 декабря, день визита Януковича в Москву, на Евромайдане назначена новая акция протеста.

Масштабное вече прошло в центре Киева в воскресенье, 15 декабря. Протестующие приняли две резолюции с требованиями к главе государства не подписывать с Владимиром Путиным никаких документов по Таможенному союзу и освободить политзаключенных, в частности, Юлию Тимошенко.