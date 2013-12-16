Янукович рассказал сенаторам США о Европе и мирных протестах в Украине

Президент Виктор Янукович провел в Киеве встречу с американскими сенаторами Джоном Маккейном и Кристофером Мерфи.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время встречи стороны "обсудили широкий круг вопросов внешней политики Украины".

"Президент в очередной раз подчеркнул неизменность евроинтеграционного курса Украины, а также верность национальным интересам страны", - отмечается в сообщении.

Также Янукович "заверил, что власть сделает все возможное для обеспечения права граждан на мирные демонстрации, а также для проведения честного и прозрачного расследования событий 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в Киеве (разгона Евромайдана - ред.). Стороны договорились продолжить диалог", - сообщили в пресс-службе Президента.

Напомним, до визита к Януковичу сенаторы Маккейн и Мерфи посетили акцию протеста на Евромайдане, где выступили перед митингующими.