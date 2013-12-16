В ЦИК рассказали о явке на выборах в проблемных округах

В повторных выборах народных депутатов в пяти проблемных округах в воскресенье, 15 декабря, приняли участие 48,39% избирателей.

Об этом сообщила на своем сайте Центральная избирательная комиссия.

По информации ЦИК, по состоянию на 20:00 воскресенья в 94-м округе (Обухов, Киевская область) активность избирателей составила 61,78%, в 132-м округе (Первомайск, Николаевская область) – 48,37%, 194-м округе (Черкассы) – 47,25%, в 197-м округе (Канев, Черкасская область) – 38,04%, в 223-м округе (Шевченковский район, Киев) - 46,1%.

Также уже появилась информация о подсчете голосов. Так, по состоянию на 1:46 понедельника, 16 ноября, по результатам обработки 6% протоколов, на выборах лидировали:

Округ №94 - Руслан Бадаев, самовыдвиженец, 63,12% голосов.

Округ №132 - Аркадий Корнацкий, "Батькивщина", 46.86% голосов.

Округ №194 - Михаил Поплавский, самовыдвиженец, 53.39% голосов

Округ №197 -Леонид Даценко, "Батькивщина", 50,07% голосов.

Округ №223 - Виктор Пилипишин, 48,37% голосов.

Напомним, ранее стали известны первые результаты экзит-полов - больше о них узнайте здесь.