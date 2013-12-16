Евромайдан выстоял еще одну ночь и ждет результатов перевыборов в проблемных округах

В понедельник, 16 декабря, пошли 26-е сутки акции сторонников евроинтеграции на Майдане Независимости в Киеве – Евромайдан.

После вчерашнего четвертного Народное вече и акции День достоинства, на которую собрались, по разным оценкам, от 200 до 400 тысяч человек, Майдан встретил утро традиционным исполнением Гимна Украины.

Сейчас же собравшиеся люди ожидают каких-то результатов перевыборов, проведенных 15 декабря на пяти проблемных округах.

Согласно данным обработки 31,43% протоколов участковых избирательных комиссий в электронном виде, в 94-м округе лидирует провластный Руслан Бадаев, в округе № 132 - губернатор Николай Круглов, № 194 - Михаил Поплавский, № 197 - оппозиционер Леонид Даценко, киевский 223 округ - Виктор Пилипишин, сообщает страница Евромайдана в Facebook.

Прямые онлайн-трансляции с места протестов смотрите здесь, фоторепортаж о событиях на Майдане - смотрите здесь.

Фото: @ Кати Аврамчук