В трех проблемных округах лидируют кандидаты от власти, "Свобода" грозит не признать выборы

В воскресенье, 15 декабря, на пяти проблемных округах состоялись перевыборы народных депутатов, однако ход голосования и подсчета голосов вызвал большие нарекания у оппозиции, а ВО "Свобода" уже пригрозила не признать выборы в 223-м киевском округе.

В понедельник, 16 декабря, около 6 часов утра ЦИК обработал 33,74% голосов. Лидером в 94-м избирательном округе, Киевская область (23,7% обработанных протоколов) остается Руслан Бадаев (64,58%), сообщает "Украинская правда".

В округе №132 в Николаевской области (32,6% протоколов) конкурентов опережает Аркадий Корнацкий (Батькивщина) - 48,19% голосов.

В Черкасской области в 194-м округе (48,19 % протоколов) 54,8% голосов получил Михаил Поплавский, в 197-м (32,87%) - кандидат от "Батькивщины" Леонид Даценко - 62,65% голосов.

В Киеве (округ № 223, 38,61% протоколов) Виктор Пилипишин (45%) недавно обогнал свободовца Юрия Левченко (39,76%).

По предварительным результатам экзит-полов соцгруппы "Рейтинг", 15 декабря на повторных выборах в Верховную Раду в 132-м, 197-м и 223-м округах победили кандидаты от оппозиции.

ВО "Свобода" уже заявила, что не признает результаты выборов по 223-му округу. Об этом "Украинской правде" заявил свободовец Андрей Ильенко.

"Экзит-пол показал, что Юрий Левченко побеждает с отрывом 17% и у нас нет оснований не доверять этому экзит-полу авторитетной группы "Рейтинг", - сказал он.

При, по его словам, "сегодня мы видим, что власть путем фальсификаций: массового подкупа , изъятия бюллетеней, использования физического давления титушек и фальсификации протоколов - на тех участках, где побеждает Левченко, власть реально пошла на полную фальсификацию выборов"

"На сегодня, по состоянию на 4:30 мы можем заявить, что выборов мы не признаем", - заявил Ильенко.

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Фото: @ ВО Свобода