Перевыборы в проблемных округах: лидеры - Бадаев, Корнацкий, Поплавский, Даценко и Пилипишин

В воскресенье, 15 декабря, на пяти проблемных округах состоялись перевыборы народных депутатов. И хотя ход голосования и события вокруг окружкомов вызвал большие нарекания у оппозиции, Центризбирком продолжает подсчет голосов.

Так, в понедельник, 16 декабря, около 9 часов утра ЦИК обработал 55,00% голосов. Лидером в 94-м избирательном округе, Киевская область (36,29% обработанных протоколов) остается Руслан Бадаев (60,68%).

В округе №132 в Николаевской области (61,99% протоколов) конкурентов опережает Аркадий Корнацкий (Батькивщина) - 47,19% голосов.

В Черкасской области в 194-м округе (82% протоколов) 52,67% голосов получил Михаил Поплавский, в 197-м (50,68%) - кандидат от "Батькивщины" Леонид Даценко - 62,65% голосов.

В Киеве (округ № 223, где обработан 51,48% протоколов) Виктор Пилипишин (45%) опережает свободовца Юрия Левченко (40,13%) на 1500 голосов.

По предварительным результатам экзит-полов соцгруппы "Рейтинг", 15 декабря на повторных выборах в Верховную Раду в 132-м, 197-м и 223-м округах победили кандидаты от оппозиции.

Ранее "Главред" сообщал, что "Свобода" уже пригрозила не признать выборы в Киеве, где, по ее мнению происходят массовые фальсификации в пользу провластного кандидата

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