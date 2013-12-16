Регионалы хотят амнистировать Попова и Сивковича

После допроса в прокуратуре по делу о разгоне Евромайдана 30 ноября и последовавшего за тем отстранения от выполнения обязанностей главы КГГА Александра Попова и зама секретаря СНБО Владимира Сивковича стало известно, нардеп-регионал Вадим Колесниченко готов внести в Верховную Раду законопроект об амнистии этих чиновников.

По его словам, кроме амнистии для демонстрантов, подозреваемых в штурме Администрации Президента 1 декабря документ будет предусматривать амнистию для организаторов разгона участников акции 30 ноября, сообщает "Коммерсантъ Украина".

"Проект практически готов. Думаю, в течение недели его можно будет внести в Верховную Раду. Этот закон мы готовили под конкретные вызовы времени, поэтому пока я не рассматривал вопрос относительно лиц, которых вы назвали (Александр Попов, Владимир Сивкович). В документе должны быть указаны конкретные статьи, а мне пока не до конца понятно, что им инкриминируют. Но если речь идет о законе, то амнистия не может быть применена выборочно - если она для всех, то для всех", - заявил Колесниченко, подчеркнув, что закон можно применить только к тем лицам, вина которых доказана в суде.

В оппозиции недовольны инициативой регионала.

"Нам нужно найти не исполнителей, а заказчиков. Власть сейчас нашла козла отпущения, но они уже дают показания: Коряк свидетельствует против Захарченко, Попов прямо указывает на Клюева", - сказал зам лидера фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

Ранее "Главред" сообщал, что генпрокурор Виктор Пшонка назвал имена четырех чиновников, подозреваемых в причастности к разгону Евромайдана. Это – Попов, Сивкович, бывший начальник киевской милиции Валерий Коряк и зам начальника столичной милиции Петр Федчук.

Фото: zn.ua