За Ассоциацию с Европой троим членам Кабмина грозят отставки – СМИ

После круглого стола в Национальном дворце "Украина", где встречались лидеры оппозиции и Виктор Янукович, и на котором Президент заявил, что будут уволены чиновники, готовившие Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, стали известны имена министров, которым грозит увольнение.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Коммерсантъ Украина".

По информации издания, в ближайшее время будет объявлено об отставках высокопоставленных чиновников. Собеседники журналистов утверждают, что Президент уволит министра экономического развития и торговли Игоря Прасолова, министра иностранных дел Леонида Кожару и министра промышленной политики Михаила Короленко — за то, что они вовремя не проинформировали правительство об угрозах, которые несет подписание соглашения об ассоциации для экономики Украины.

В Партии регионов эту информацию косвенно подтвердили. "Думаю, понести наказание должны те, кто имеет отношение к экономическому блоку. Нужно посмотреть и нынешних министров, и тех, кто занимал эти должности раньше — например, Игорь Прасолов, Валерий Хорошковский (бывший первый вице-премьер.— Ред.) и Петр Порошенко (бывший министр экономического развития и торговли.— Ред.)",— сказал нардеп-регионал Владимир Олийнык.

Ранее "Главред" сообщал, что одним из требований оппозиции была отставка премьера Николая Азарова и наказание виновника разгона Евромайдана 30 ноября.