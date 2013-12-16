Центризбирком посчитал 2/3 голосов: оппозиция теряет еще один округ

По состоянию на утро 16 декабря ЦИК обработал 62% голосов избирателей на пяти проблемных округах, где проходили повторные выборы в Верховную Раду.

Лидером в 94-м избирательном округе, Киевская область (41,48% обработанных протоколов) остается Руслан Бадаев (60,48%).

В округе №132 в Николаевской области (73,36% протоколов) в лидеры вышел самовыдвиженец Николай Круглов – 47,42% голосов. Аркадий Корнацкий на данный момент набрал 46,74% и от лидера его отделяет 62 голоса.

В Черкасской области в 194-м округе (87,95% протоколов) 53,30% голосов получил Михаил Поплавский, в 197-м (55,47%) – кандидат от "Батькивщины" Леонид Даценко – 61,62% голосов.

В Киеве (округ № 223, где обработаны 56,43% протоколов) Виктор Пилипишин (45,25%) опережает свободовца Юрия Левченко (40,69%) на 599 голосов.

Больше о довыборах в ВР на проблемных округах читайте здесь.