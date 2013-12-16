Регионалы уже ждут отставок губернаторов

После сообщения о возможных отставках членов Кабмина, причастных к подготовке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, стало известно, что отставки могут грозить и некоторым губернаторам.

Об этом сообщает Facebook Евромайдана.

После заседания фракции ПР в кинотеатре "Зоряный" зам лидера фракции Михаил Чечетов заявил, что в ближайшее время возможны кадровые перестановки в правительстве и среди губернаторов, но основная причина собрания - вопрос бюджета.

Ранее "Главред" сообщал, что 13 декабря на круглом столе в Национальном дворце "Украина", где встречались лидеры оппозиции и Президент Виктор Янукович, одним из требований оппозиции была отставка премьера Николая Азарова и наказание виновника разгона Евромайдана 30 ноября.