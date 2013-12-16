Регионалы потребовали от Азарова увольнения почти всего Кабмина

В понедельник, 16 декабря, в киевском кинотеатре "Зоряный" состоялась встреча фракции Партии регионов, на которой нардепы потребовали от премьера Николая Азарова переформатировать состав Кабмина на 90%.

Об этом со ссылкой на нардепа Анну Герман сообщает РИА Новости.

"Мы ставили перед Азаровым сегодня требование переформатирования правительства на 90%", — сказала Герман по результатам встречи депутатов фракции с премьер-министром.

Премьер на встрече с депутатами-регионалами обсудил внутриполитическую ситуацию в стране и необходимость принятия Верховной Радой ряда законопроектов, в том числе проекта госбюджета страны на следующий год, сообщил журналистам пресс-секретарь главы правительства Виталий Лукьяненко.

Ранее "Главред" сообщал, что после сообщения о возможных отставках членов Кабмина, причастных к подготовке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, стало известно, что отставки могут грозить и некоторым губернаторам, о чем заявил регионал Михаил Чечетов.