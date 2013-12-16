Оппозиция заявила о фальсификации выборов: "На участках – произвол"

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк считает, что власть сфальсифицировала результаты повторных выборов в Верховную Раду в пяти округах, чем спровоцировала следующий этап обострения ситуации в Украине.

"Мы будем требовать возбудить уголовное производство, потому что выборы сфальсифицированы", – цитирует Яценюка пресс-служба "Батькивщины".

"Власть пошла на следующий этап обострения. То, что произошло ночью на избирательных участках, – произвол, подделка. И так они хотят проводить президентские выборы", – подчеркнул он и сообщил, что оппозиция потребует от ЦИК и Генпрокуратуры принятия адекватных мер.

"Мы будем требовать и от ЦИК, и от генпрокуратуры действий", – подытожил Яценюк.

Как ранее писал "Главред", 15 декабря в Украине проходили перевыборы в пяти "проблемных" округах: № 94 (Обухов, Киевская область) №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

В Комитете избирателей заявили, что их наблюдатели зафиксировали намного больше случаев подкупа избирателей, чем на предыдущих выборах, когда не удалось установить результаты.

В свою очередь председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский сообщил, что в настоящее время нет оснований ставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей.

На данное время ЦИК обработала почти 70% протоколов с результатами голосования в пяти округах.