Регионалы не уволят Азарова: менять не на кого – СМИ

На встрече фракции Партии регионов 16 декабря в киевском кинотеатре "Зоряный" нардепы-регионалы не поддержали отставку правительства и премьер-министра Николая Азарова.

Об этом сообщил собственный источник ЛІГАБізнесІнформ по результатам встречи депутатов.

"А на кого менять (Азарова. - Ред.)?", – сказал собеседник издания.

Напомним, на встрече от Азарова потребовали ротации состава его Кабмина на 90%.

Как ранее писал "Главред", 3 декабря Верховная Рада не смогла принять постановление о недоверии правительству Азарова. За предложенный оппозицией проект постановления проголосовали 186 депутатов: ПР– 1, Батькивщина – 90, УДАР – 42, Свобода – 37, КПУ – 0, внефракционные – 17.

Вопрос об ответственности Кабинета министров не может рассматриваться Верховной Радой более одного раза в течение одной очередной сессии, а также в течение года после одобрения программы деятельности Кабмина.