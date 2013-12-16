Завтра Янукович летит в Москву на встречу с Путиным

Во вторник, 17 декабря, Президент Виктор Янукович осуществит рабочий визит в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Напомним, что вчера премьер Николай Азаров заявил: на встрече Януковича и президент РФ Владимира Путина никаких документов, прямо или косвенно относящихся к участию Украины в Таможенном союзе, подписано не будет.

"В тех документах, которые сейчас приняты правительством и направлены на рассмотрение межгосударственной комиссией, нет ни одного документа, который косвенно или не косвенно имел бы какое-то отношение к Таможенному Союзу. Это просто спекуляции", - заявил Азаров.

Также премьер заверил, что межгосударственные документы перед подписанием главами государств должны быть одобрены Кабинетом министров.

Чуть ранее Азаров рассказал, по итогам заседания межгосударственной украинско-российской комиссии, которое проведут Янукович и Путин, ожидается подписание документов, которые должны будут снять практически все противоречия во взаимной торговле двух стран.

Премьер отметил, что речь идет как о таможенном оформлении, так и о стандартизации. Также Азаров подчеркнул, что планируется подписать документы о развитии двухстороннего сотрудничества в некоторых отраслях.

"Президенты будут договариваться о сотрудничестве в судостроении, авиастроении, энергетическом машиностроении, транспортном машиностроении. И много других больших программ", – сказал Азаров.