Швеция обвинила Россию в развязывании пропагандистской войны против Украины

Глава МИД Швеции Карл Бильдт считает, что Россия ведет против Украины пропагандистскую войну и оказывает на нее экономическое давление из-за стремления интегрироваться в Евросоюз.

Об этом он заявил в Брюсселе перед началом заседания Советы ЕС на уровне глава МИД 28-ми стран-членов Евросоюза, сообщает УНИАН.

"Что мы видели с российской стороны, так это то, что они запустили мощную пропагандистскую кампанию, которая основывается на неправдивой информации, а порой и просто на лжи, против Соглашения об ассоциации (Украины и ЕС). И это, конечно, имеет влияние. И они применили также достаточно широкие торговые меры. Речь идет о пропагандистской войне и экономическом давлении, к которым прибегают в отношении Украины", - сказал Бильдт.

Министры стран ЕС на своем заседании должны обсудить отношения и ситуацию в Украине, а также проведут рабочий обед с главой российской дипломатии Сергеем Ларовым, с которым также среди прочих тем должны поднять и тему Украины.

Ранее "Главред" сообщал, что российское ТВ неоднократно врало о событиях на Майдане Независимости, то заявив о десятках жертв, то рассказав зрителям о дважды снесенном памятнике Ленину в Киеве на Бессарабке.