В Кабмине Азарова никого не уволят до Нового года - регионал

На совместном заседании фракции Партии регионов и министров-регионалов в кинотеатре "Зоряный" 16 декабря, решили отложить все важные вопросы на период после Нового года. Заявляют, что сейчас "серьезные вызовы, надо думать о стране".

Об этом нардеп-регионал Украины Олег Царев заявил после сегодняшнего совещания, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня, когда перед страной стоят такие серьезные вызовы, надо думать о стране. Сегодня идет речь о сохранении государства Украина. Мы со своими проблемами, людьми, к которым у нас есть претензии, а у нас очень много претензий и к Кабмину, и к министрам, и к губернаторам, и к чиновникам, поверьте, к нам обращаются люди, мы знаем, что такое коррупция… Мы решили эти вопросы обсуждать после Нового года", – сказал он журналистам.

В то же время, представитель Президента Украины в ВР Юрий Мирошниченко заявил, что на заседании фракции кадровые вопросы по членам правительства не поднимались, а фракция Партии регионов в парламенте "монолитна, едина".

"Сегодня не шла речь о дате переформатирования правительства", – уточнил он, отвечая на вопрос, когда будет переформатирован состав Кабинета министров и добавил, что по предложению Азарова создана "рабочая группа, чтобы нарабатывать определенные предложения, как действовать".

Как ранее писал "Главред", фракция ПР 16 декабря провела совместное заседание с членами Кабмина.

Регионалка Анна Герман сообщила, что фракция поставила перед премьер-министром Николаем Азаровым вопрос о необходимости обновить правительство на 90%.

Напомним, немедленная отставка всего правительства является одним из требований Четвертого народного вече на Майдане Независимости в Киеве.