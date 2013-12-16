Центризбирком подсчитал 80% голосов: победа уходит от Корнацкого и Левченко

В воскресенье, 15 декабря, на пяти проблемных округах состоялись перевыборы народных депутатов. И хотя ход голосования и события вокруг окружкомов вызвал большие нарекания у оппозиции, Центризбирком продолжает подсчет голосов.

Так, в понедельник, 16 декабря, около 12:00 утра ЦИК обработал почти 79% голосов. Лидером в 94-м избирательном округе, Киевская область (56,29% обработанных протоколов) остается Руслан Бадаев (59,43%).

В округе №132 в Николаевской области (97,82% протоколов) лидирует Николай Круглов (47,81%), который на более чем на полторы тысячи голосов опережает Аркадия Корнацкого (Батькивщина), у которого 45,31% голосов.

В Черкасской области в 194-м округе (95% протоколов) 53,54% голосов получил Михаил Поплавский, в 197-м обработали 69,17% протоколов - кандидат от "Батькивщины" Леонид Даценко – 61,68% голосов.

В Киеве на 223-м округе, где обработан 74,25% протоколов) Виктор Пилипишин (46,08%) опережает свободовца Юрия Левченко (39,20%) более чем на 350 голосов.

Любопытно, что по предварительным результатам экзит-полов соцгруппы "Рейтинг", 15 декабря на повторных выборах в Верховную Раду в 132-м, 197-м и 223-м округах победили кандидаты от оппозиции.

Ранее "Главред" сообщал, что "Свобода" уже пригрозила не признать выборы в Киеве, где, по ее мнению происходят массовые фальсификации в пользу провластного кандидата

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