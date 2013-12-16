Польша предложила взять паузу в отношениях Украины с ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что в отношениях между Украиной и Европейским союзом нужна пауза.

Об этом он заявил 16 декабря, сообщает УНИАН.

"В ситуации, когда Президент Украины говорит, что Соглашение об ассоциации является невыгодным для его страны, необходимо взять паузу для осмысления", – считает министр.

В то же время, по его словам, ЕС активен в отношениях с Украиной.

"Инициатив со стороны ЕС хватает, а вот чего не хватает - так это инициативности с украинской стороны, со стороны украинского президента", – убежден Сикорский.

Как ранее писал "Главред", еврокомиссар по расширению и политике соседства Штефан Фюле заявил, что ЕС откладывает работу с украинскими властями по подготовке Соглашения об ассоциации с Украиной.