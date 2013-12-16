Рыбак рассказал, когда начнет работать Рада

Парламент начнет работать на этой неделе, когда оппозиция увидит, что Президент Виктор Янукович не подписал никаких соглашений о вступлении Украины в Таможенный союз.

Об этом председатель ВР Владимир Рыбак заявил на брифинге 16 декабря, сообщает УНИАН.

"Я думаю, что руководители оппозиции все это увидят, и думаю, что на этой неделе парламент будет работать", – сообщил он.

В то же время спикер сомневается, что парламент будет работать 17 декабря. По его словам, вероятность, что ВР заработает завтра, составляет "50 на 50".

Рыбак напомнил, что завтра в Москве Президентыв Украины и РФ проведут заседание Украинско-российской межгосударственной комиссии, и "все будут ожидать, какие решения будут там приняты".

"Я знаю, что там будут подписаны двусторонние взаимовыгодные соглашения по экономическим вопросам", – сказал спикер, добавив, что ни один из этих документов не касается входа Украины в Таможенный союз, против чего выступает оппозиция.

Как ранее писал "Главред", на прошлой пленарной неделе, с 3 по 6 декабря, оппозиция блокировала работу парламента, требуя наказать виновных за разгон Евромайдана, отставки правительства и пр.